Las dos estrellas de la telerrealidad se han deshecho en halagos hacia el malogrado fundador de Playboy, quien ha muerto este jueves a los 91 años de edad, en sus redes sociales

Las dos figuras más notables que ha dejado el mundo de la telerrealidad en los últimos quince años, Kim Kardashian y Paris Hilton, han recurrido rápidamente a sus redes sociales para despedir y rendir tributo al fallecido Hugh Hefner, quien ha fallecido este jueves a los 91 años de edad tras experimentar en los últimos tiempos un deterioro progresivo en su estado de salud.

Teniendo en cuenta que Paris y Kim se convirtieron en dos invitadas fijas a las espectaculares fiestas que el fundador de Playboy organizaba con frecuencia en la famosa mansión cuyo nombre heredó de la propia revista, no resulta sorprendente que, además de ensalzar al empresario por su visión de negocio y su afán de superación, las dos estrellas hayan querido rememorar juntas aquellos momentos de puro hedonismo que, sin duda, se veían ante todo marcados por el carisma de su anfitrión.

“¡Descansa en paz, Hugh Hefner! Me siento tan orgullosa de haber formado parte del equipo Playboy… Eres una leyenda y se te echará mucho de menos. ¡Te quiero, Hef!”, escribió la mujer del rapero Kanye West en su perfil de Twitter, recordando aquella portada que protagonizó para la famosa publicación como colofón a su larga y productiva relación con la marca.

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

“Paris y yo estamos recordando esas maravillosas fiestas en la mansión Playboy y lo mucho que queríamos a Hef. Me está enviando los mejores ’emojis’ que tenemos de él”, apuntó a continuación.

Paris & I are reminiscing about the Playboy parties at the mansion & how much we love Hef. She’s texts me the perfect Hef emojis 👯👯👯👯👴🏼👯👯👯👯👯 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

Sin hacer en ningún momento mención a su conversación paralela con Kim Kardashian, la heredera del imperio hotelero Hilton no tardó en publicar su particular homenaje al extrovertido e inimitable Hugh Hefner en la misma plataforma, echando mano de su nutrido archivo fotográfico y dedicando al patrón de Playboy unas sentidas palabras con las que destacar su legado y su rompedora trayectoria.

“Hugh Hefner era una leyenda, un revolucionario, y uno entre un millón. Atesoramos tantos y tan divertidos momentos juntos, sé que le extrañaré muchísimo a partir de ahora. Descansa en paz, amigo mío”, reza el mensaje publicado por Paris en Twitter, al que acompañan tres imágenes que retratan a la pareja en diversos encuentros.

La muerte del hombre que redefinió la imagen del empresario mediático y que consiguió, tras su fundación en 1953, que Playboy acabara convirtiéndose no solo en una de las revistas más originales y exitosas del mercado, sino también en una rentable marca de alcance global, no ha sido precisamente inesperada a pesar de la tristeza que entraña. De hecho, hace poco más de un año, la noticia de que la mansión Playboy había sido vendida por un precio de 100 millones de dólares sirvió a muchos para señalar el fin de una era y especular con el inevitable declive físico del empresario, que vivía recluido en un ala de la propiedad y prácticamente no se había dejado ver en público.

“El señor Hugh Hefner, el icono americano que en 1953 presentó al mundo la revista Playboy y construyó una empresa que se erige a día de hoy como una de las marcas estadounidenses más reconocibles de la historia, ha fallecido hoy por causas naturales y en la tranquilidad de su hogar, la mansión Playboy, rodeado de todos sus seres queridos”, reza el comunicado emitido esta madrugada por la firma que tanto se ha asociado a la excéntrica y sociable personalidad de Hefner.