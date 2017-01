Fadi Fawaz se entrevistó con las autoridades este miércoles en una casa del norte de Londres para tratar de ayudarles a reconstruir las últimas horas de vida del cantante

A pesar de que el fallecimiento de George Michael el pasado 25 de diciembre se ha considerado una muerte por causas, sino naturales, al menos no sospechosas, las autoridades están tratando de reconstruir ahora qué sucedió en las horas previas a su muerte. Con ese objetivo, la policía ha querido entrevistarse discretamente este miércoles en una vivienda particular del norte de Londres con el exnovio del cantante, Fadi Fawaz, quien fuera su pareja durante casi ocho años.

Cabe destacar que Fadi no es sospechoso en el marco de la investigación, ya que simplemente se encuentra entre los allegados del malogrado intérprete con los que los agentes esperan hablar estos próximos días.

“Tienen previsto interrogar a todo tipo de personas, es algo estándar para que puedan entregarle al juez de instrucción un informe de las circunstancias que precedieron a la muerte [de George Michael]. Se trata de reconstruir los hechos para aclarar dónde estuvo y qué sucedió. Es rutinario”, asegura una fuente policial al periódico Daily Mail.

Hace tan solo unos días, Fadi, que se cree que llevaba 18 meses separado de la estrella de la música cuando esta falleció, se vio obligado a romper su silencio para aclarar que, en contra de lo que se informó en un primer momento, él no estuvo cerca de George Michael el triste día de su muerte, ya que la noche anterior se había quedado dormido en su coche y no tuvo oportunidad siquiera de hablar con el desaparecido intérprete. La confusión sobre este detalle se debió a una suplantación de identidad perpetrada por un hacker sin escrúpulos que se dedicó a publicar mensajes acerca de los últimos momentos de la estrella en su cuenta de Twitter.

“Me quedé dormido en mi coche en Nochebuena y no pude verle antes de morir. De verdad que me ha dejado profundamente impactado todo lo que está ocurriendo en Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y por eso he tenido que eliminarla. Es bastante aterrador, si te soy sincero. Yo no he enviado ninguno de esos mensajes, así que no hay nada más que pueda decir al respecto”, explicaba al diario The Sun.