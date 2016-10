La cantante espera conseguir que el público se fije más en su música y menos en su imagen sustituyendo su excéntrico guardarropa por pantalones negros y camisetas

Durante los eventos promocionales del nuevo disco de Lady Gaga, ‘Joanne’ -un homenaje musical a su fallecida tía que verá la luz el próximo viernes 21-, sus fans no tendrán la oportunidad de deleitarse con las ocurrencias estilísticas que en su momento definieron a la popular cantante, ya que ahora está decidida a evitar que su particular sentido de la moda eclipse a su trabajo más íntimo hasta la fecha.

“Me gustaría que en esta nueva etapa se hablara únicamente sobre mi música. Eso sería genial. Si me pongo una camiseta con un pantalón negro todos los días, a la gente no le quedará otra que escuchar lo que escribo”, reveló en una entrevista al periódico The New York Times.

Sin embargo, la estrella de la música -que en 2010 acudió a la gala de los MTV VMA ataviada con un vestido confeccionado con filetes- insiste en que su hasta ahora peculiar manera de vestir no era una estrategia publicitaria para llamar la atención, sino su forma de expresarse.

“Todos mis estilismos, mi sentido de la moda, las obras de arte que he lucido a largo de los años… todo tenía sentido para mí. Puede que otras personas no lo comprendieran, pero yo sí. Era mi forma de expresarme, no trataba de esconderme”, afirmaba al respecto Gaga en una entrevista a The Sunday Times, donde reconocía abiertamente que su antiguas plataformas o sus accesorios talla XXL no siempre resultaban cómodos a la hora de trabajar. “No puedes intentar hacer música en el estudio cuando todo el mundo está mirando la langosta que llevas en la cabeza”.

Ahora Gaga prefiere lucir camisetas de sus bandas de rock favoritas y pantalones cortos -muy, muy cortos, para ser exactos-, las mismas prendas que utilizó durante el proceso de composición y grabación de su disco.

“Esta vez mi estilo no ha variado, se ha mantenido igual que cuando estaba en el estudio de grabación. Empecé a gritar [a mis asistentes]: ‘Sacad todo esto de aquí, no pienso ponérmelo. No voy a volver a ponerme tacones'”.