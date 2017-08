Bien sea por verdadera solidaridad o por miedo a las críticas, la petición realizada ayer lunes por el actor Kevin Hart en la esfera virtual, animando a sus compañeros de la industria del entretenimiento a hacer generosas contribuciones para paliar en la medida de lo posible los devastadores efectos del paso del huracán Harvey por el estado de Texas, ha dado resultado.

La actriz Sandra Bullock ha anunciado ahora a través de un comunicado público que contribuirá con un millón de dólares para apoyar a los afectados en la ciudad de Houston, asegurando: “Únicamente me siento afortunada de estar en una posición en la que puedo hacerlo. Tenemos que cuidar los unos de los otros”.

Por su parte, la todopoderosa Beyoncé ha anunciado que está terminando de concretar un plan -en colaboración con su equipo de su fundación benéfica BeyGood y su pastor Rudy Rasmus- para aportar su granito de arena a la causa, aunque varias fuentes han confirmado que la cantante y su marido también han realizado un generoso aporte económico.

El mediático clan Kardashian, que no deja escapar la oportunidad de sumarse a cualquier nuevo desafío o tendencia en las redes sociales, ha reaccionado anunciando que en conjunto donarán medio millón de dólares.

“Houston, estamos rezando por ti. Mi madre, hermanas y yo daremos 500.000 dólares a la Cruz Roja y al Ejército de Salvación hoy”, escribió Kim Kardashian en su cuenta de Twitter, en la que también animó a sus 55 millones de seguidores a que siguieran su ejemplo ayudando en la medida de sus posibilidades.

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong

