Lourdes Stephen nos revela por qué admira a Fernando Colunga

Una mujer simpática y con una gran fe, así podemos describir a Lourdes Stephen, con quien conversamos en exclusiva vía telefónica hace algunos días.

La guapa presentadora dominicana anda como hormiga en cajeta, pues regresó a la televisión como presentadora de Sin rollo, un segmento de 60 minutos que conduce dentro del reconocido programa Despierta América y los sábados a la 1 /12 p.m. centro con Lo mejor de sin rollo.

Te dejamos un extracto de la entretenida conversación que mantuvimos con ella por más de 15 minutos.

¿Cuéntanos de qué trata el programa y cómo tomaste la propuesta?

“Buscamos temas de actualidad que se puedan llevar a la vida cotidiana de nuestra audiencia. Siempre tratamos de dejar un mensaje final para que los televidentes lo pongan en práctica. Estoy muy contenta, feliz y agradecida de que la producción haya pensado en mí para moderar este segmento porque me acerco más al periodismo social”.

Estamos conscientes de tu trabajo profesional como periodista, por eso nos surge la curiosidad de saber cuál es el acontecimiento que has tenido que cubrir y que te ha marcado como persona

“Me ha tocado cubrir muchas cosas, pero el terremoto de Haití me hizo reflexionar muchísimo. Recuerdo a un hombre que en medio de la calle llena de grietas estaba llorando y gritaba que quería morir porque toda su familia había muerto. Es muy difícil como periodista mantener la distancia emocional de la profesional porque te duele. Me impactó.

¿Que ha significado para ti llegar a Univisión?

“Entrar a Univisión me cambió la vida. Ha sido un crecimiento profesional muy fuerte, porque estar en la cadena número uno en Estados Unidos es algo muy gratificante, pero al mismo tiempo tu nivel de responsabilidad crece de una manera inconmensurable. Tienes la responsabilidad de ser un excelente periodista, de que uno sabe que cuando te mandan a cubrir las noticias que están en tus manos a nivel mundial, lo que salga de tu boca debe ser algo totalmente objetivo, con datos 50 mil veces corroborados. Es una presión muy fuerte”.

¿Cuál es ese artista(s) que admiras?

“Cada persona tiene su historia, pero hubo una entrevista que siempre recuerdo porque me llenó de mucha alegría porque fue de las primeras entrevistas que hacía en entretenimiento. Fue para el final de la telenovela Soy tu dueña, con Lucero y Fernando Colunga. Me había pasado toda la semana grabando detrás de cámaras, pero me faltaban ellos por entrevistar y estaba muy afligida porque yo veía que eran las 9, 10, 11 p.m. y ellos no paraban de trabajar. Pensé que no me iban a atender, pero a las 3 a.m. ellos cumplieron su palabra y se sentaron a conversar conmigo. Fue el plato fuerte de ese especial y me sorprendió porque a pesar de ser tan famosos tienen una humildad impresionante. Me sentí afortunada”.

¿Eres feliz?

“Sí, gracias a Dios tengo los ingredientes necesarios para tener una sonrisa en mi rostro. Primero que todo tengo a Dios en mi corazón, una familia sana y a mi príncipe (Michael Víctor), que es mi pedacito de cielo. Llevo 15 años dentro de una empresa que me ha permitido ofrecerle mi trabajo al público y salir adelante con mi familia”.

¿Cómo haces entonces para arreglártelas para trabajar, ser esposa y ahora mamá?

“Las prioridades han cambiado luego del nacimiento de mi hijo y Dios ha sido tan maravilloso que ha acomodado el tiempo para que esté más con él. Cuando estoy de viaje, son los días más difíciles; sin embargo, quiero que él aprenda a valorar que el trabajo dignifica y te hace una persona responsable”.

Mira lo bien que la pasa Lourdes con su bebé.

#MichaelVictor gozando con sus hermanas @laurchiriboga @epuchades #FamilyTime #TeAmoMvp💙 #DiosLosBendiga #GraciasDios🙌 Una publicación compartida de Lourdes Stephen (@lourdesstephen) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Para ti, ¿qué define a un hombre sexy?

(Pasan cinco segundos antes de que conteste). “Mi marido. Ya no te digo más nada” (y ríe a carcajadas).