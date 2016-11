Lucero celebra el cumpleaños de su hijo José Manuel

Hace 15 años, José Manuel Mijares vino a iluminar el mundo de sus padres Lucero y Manuel Mijares, convirtiéndose en el primogénito de la famosa expareja.

La intérprete de Electricidad, muy emocionada, dedicó un emotivo tweet a su hijo mayor para celebrar su cumpleaños: “La felicidad de tenerte en mi vida ¡Feliz cumple mi Jos!, gracias por cada instante de tu maravillosa existencia. Te amo con todo mi ser”, escribió junto a una tierna fotografía de cuando José Manuel era pequeño.

La cantante y actriz ha cuidado celosamente la privacidad de sus hijos, quienes aún no están interesados en formar parte del mundo artístico, pues de acuerdo con la cantante, tanto Lucerito como José Manuel prefieren disfrutar de su anonimato.

“Mis hijos están en una vida muy de ellos, la verdad es que no les gusta ser parte del medio artístico y la verdad que yo los respeto muchísimo su privacidad, su vida, porque ellos no quieren ser artistas, a ellos no les gusta y ellos prefieren su escuela, sus amigos. Están en esa etapa escolar que están disfrutando mucho. Son muy buenos chavos, muy buenos estudiantes y muy buenos hijos, la verdad que estoy muy orgullosa de ellos, son mis maestros en todo momento y…. no, ellos tampoco quieren que me case”, comentó durante una rueda de prensa en octubre pasado.

La felicidad de tenerte en mi vida!!! Feliz cumple mi Jos, gracias por cada instante de tu maravillosa existencia!!! Te amo con todo mi ser. #mihijo A photo posted by Lucero (@luceromexico) on Nov 12, 2016 at 2:59am PST

Por su parte Manuel Mijares también celebró la vida de su hijo con un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños Jose! Dios te bendiga siempre, gracias por ser la felicidad de nuestro Manuel, que todos tus sueños y metas se hagan realidad! Felices 15! Te queremos!”, que compartió junto a un hermoso collage de fotos.