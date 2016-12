Luis Fonsi habla de su compromiso con St. Jude y los niños con cáncer

El cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi, como cada año desde hace 10 años, se une nuevamente a la iniciativa “Thanks an Giving” del St. Jude Children’s Research Hospital. En exclusiva hablamos con el cantautor, quien afirma se siente cada día más comprometido con la iniciativa del St. Jude, “Thanks an Giving”, que busca recaudar fondos para la fundación que ayuda a niños con cáncer y que trabaja incansablemente en la búsqueda de la cura de esta enfermedad. Y es que Luis Fonsi colabora muy activamente desde hace 10 años con esta iniciativa. “Cada año me da mucha ilusión poder llevar adelante con éxito la campaña, que comienza a fines de noviembre y termina a fines de diciembre con el fin de recaudar fondos para que la fundación pueda seguir atendiendo a miles de niños a lo largo del país”, afirmó el cantante. Fonsi recuerda que empezó a participar en la campaña a principios del 2000 y que esta cada año marca un momento importante de su vida. “En 2004 visité el hospital por primera vez y yo digo que entré y la mitad de mi corazón se quedó ahí. Mi corazón permanece y pertenece ahí, desde ese entonces todo lo que sea que yo pueda hacer, como yo pueda ayudar, usando mi voz, mi música, lo hago de todo corazón.

El cantante y compositor puertorriqueño no solo es uno de los voceros de la iniciativa, como lo son Sofía Vergara, Jennifer Aniston, Michael Strahan y Jimmy Kimmel, él asegura que su compromiso va más allá: “Yo trato de visitar un par de veces al año el hospital y comparto con los niños un día lleno de alegría y de música. Trabajar en la industria musical me ha permitido viajar alrededor del mundo y conocer a gente increíble. Pero nada se compara a los niños valientes que he conocido en el St. Jude Children’s Research Hospital. Son niños muy alegres y muy valientes”, afirmó el cantante.

Fonsi exalta que la labor del St. Jude Children’s Research Hospital es única: “Como padre, que te digan que tu hijo tiene cáncer es lo peor que uno puede escuchar, sin embargo ellos te hablan de St. Jude con una sonrisa y te dicen todas las experiencias positivas de la atención médica y acompañamiento profesional. El hecho de que St. Jude cubre todos los gastos es realmente importante porque el padre solo se tiene que ocupar de la salud de su niño y no de ¿cómo vamos a pagar?”.

“Me siento honrado de ser parte de la campaña y prestar mi tiempo y mi voz para crear conciencia a favor de la misión de St. Jude, de descubrir curas y salvar a niños en comunidades de todos los Estados Unidos y alrededor del mundo”, aseguró Fonsi.