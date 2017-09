Marc Anthony no ha podido evitar arremeter contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su modo de actuar tras el huracán María.

El cantante acudió a su cuenta de Twitter para denunciar que el primer mandatario no está ayudando a la isla como debería, tras los devastadores efectos del ciclón, y que se encuentra más preocupado por otros asuntos:

“Señor presidente cierre la pu.. boca sobre la NFL. Haga algo sobre nuestra gente en necesidad en Puerto Rico. También somos ciudadanos estadounidenses”, dijo Anthony.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

— Marc Anthony (@MarcAnthony) September 25, 2017