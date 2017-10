Marjorie de Sousa manda un mensaje muy directo y claro a Julián Gil

Marjorie de Sousa rompió su silencio este domingo en exclusiva en el programa Don Francisco te invita, Telemundo, sobre la batalla que mantiene desde hace meses con su expareja Julián Gil por el bienestar de su hijo Matías.

“Ha sido un año de muchos cambios, de muchos sueños cumplidos, de muchos otros sueños rotos. […] Ahorita salgo a la calle y reconocen más a Matías que a mí, lo más triste de esto es que lo reconocen por este escándalo y es lo que yo menos quería para mi hijo. Creo que todas las que han sido mamás saben perfectamente lo que se siente y llegas un momento que dices ‘¿qué hago Dios mío?” te viene toda encima”. También –agregó– por respeto a todo lo bonito que vivió en su día con Gil. “Si yo no hablé ha sido por respeto a mi relación, a lo bonito que mantuve, con lo que me quería quedar en la cabeza y con el sueño que tenía de formar una familia. Soy un ser humano y acepto que cometo errores y sí la verdad es que todo este proceso yo creo que no tenía que haber llegado a donde llegó. Y me duele mucho por el tema del bebé”, dijo la actriz.

En cuanto a las mentiras que Julián ha dicho sobre ella, reconoce que hay una que le molesta más que las demás:

“Un tema muy difícil para mí [fue] cuando dijo ‘una relación es de dos no de tres’ y estando abierto delante de todo el público, no solamente fueron mentiras sino además fue una humillación pública. [También] el tema de los 200 mil pesos que ha dado la vuelta al mundo cosa que no es cierta. Para usted [Don Francisco] no es un secreto que yo trabajo desde que tengo 19 años y jamás le pediría a él que me mantenga y ese dinero es falso, jamás le pedí eso”, aclaró.

Pero, ¿cómo y cuándo comenzó el conflicto?

“Cuando nosotros nos separamos pues nada él tenía la opción de ir a la casa a ver al niño, por compromisos empezó a pasar el tiempo y solo fue una vez entonces yo dije ‘esto va a ser muchos años yo creo que es mejor que quede un acuerdo entre los dos de cuáles son los tiempos de él y cuáles son los tiempos míos, obviamente él tiene derecho a estar con Matías y eso fue lo que hice, busqué unos abogados, llegamos a un acuerdo y le dije ‘oye te quiero ver en tal lugar para sentarnos a hablar sobre las visitas del niño, el tema económico que también ha sido guau… sobre todos los detalles porque creo que con la vida que tenemos debemos estar los dos claros. Me dijo ‘¿ese acuerdo es con abogados¿’ le dije ‘sí’, me dice ‘dame chance porque yo voy a buscar a mis abogados’. El caso es que llegamos a la oficina de mis abogados, yo estaba en el despacho de al lado porque iban a hablar mis abogados, yo iba a entrar en algún momento, ya le estaban explicando, hicieron una reunión larga, comentaron los puntos, le dijo mi abogada ‘mira aquí está el acuerdo, discute tú lo que quieras y mándanos a nosotros para que hagamos un equilibrio como se hace. Él se fue y dijo ‘sí, perfecto, dame cuatro días’, saliendo la oficina ese día del acuerdo él fue directamente a demandarme a mí”, explicó la venezolana.

También habló de los problemas de salud de su hijo Matías:

“A Matías se le presentó varios cuadros de ahogo durante varios meses seguidos. Y ha estado horrible porque sí me ha tocado llamar a la ambulancia a dar respiración boca a boca, a ver a mi hijo morado… Ha sido un tema bien difícil porque no controla y se le va el reflujo por la nariz, tiene que dormir en una posición. A veces, ni siquiera en esa posición él puede dormir porque ya también se ahoga. Entonces, literal no duermes tú, no duerme nadie porque estás así pendiente no se vaya a ahogar nuevamente”, para así justificar los servicios de las dos enfermeras que tiene su hijo.

“El tema es que, bueno, son dos enfermeras y esas dos enfermeras se turnan. Entonces, por ejemplo, una viene tres días, la otra viene los otros tres y así van. No dejan de vigilar al bebé porque, obviamente, tienen cómo auxiliarlo, yo no sé; ahorita ya, más o menos, sé. Y el otro caso es que a Mati le dan espasmos sollozos y yo no tenía idea de qué era eso. Entonces, el día que le da eso, morado… […] ver a tu hijo de meses morado, que casi se te muere en los brazos, pues sí es una situación difícil. Y jamás jugaría con una cosa así. Yo creo que las madres que saben y que han vivido esto saben que es horrible”, dejó claro la artista.

Antes de concluir la entrevista, también dedicó unas hermosas palabras a su hijo Matías que dejaron a la actriz al borde del llanto.

“Yo sé que esto va a quedar grabado en las redes sociales y quiero que sepas que pase lo que pase te amamos los dos, que naciste del amor más puro que pudo existir entre una persona y que tú no tienes la culpa de absolutamente nada de lo que pasó. Matías eres el regalo más grande que puedo tener en mi vida y de toda tu familia, de mi parte y de parte de tu papá”, concluyó.