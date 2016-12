Martín Fuentes se niega a leer la autobiografía de Jacky Bracamontes (VIDEO)

Jacqueline Bracamontes aseguró que su esposo, Martín Fuentes, se niega a leer su libro autobiográfico que lanzará en el 2017. Según el piloto, él prefiere no saber muchos detalles de los ex novios de la actriz.

“Martín sabe que viene mi libro. No lo ha leído todavía, ya le ofrecí leer el último borrador y no quiere”, declaró la actriz a MezcalTV.

En la premier de #UnPadreNoTanPadre con mi @mft07 A photo posted by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Dec 13, 2016 at 10:00pm PST

“Un amigo mío es el que dio la idea. Estaba yo un día ahí en la casa y empezaba a oír de los ex novios… me iba para otro lado”, expresó Martín durante la alfombra roja de Un padre no tan padre. La pareja también señaló que no tiene planes de irse fuera de México, pese a la inseguridad de la ciudad, cuando fueron preguntados por los periodistas sobre su tienen pensado mudarse de allí.

