El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cumplió ayer 56 años y su mujer Michelle Obama tuvo un precioso detalle para felicitarle públicamente.

La ex primera dama acudió a Twitter para compartir un bonito mensaje:“Otro año más viejo, pero el mismo tipo fenomenal con el que me casé hace casi 25 años. ¡Feliz cumpleaños, Barack Obama! – ¡Te amamos!”, tuiteó junto a unas fotos de Barack con sus hijas Sasha y Malia.

Another year older, but the same phenomenal guy I married nearly 25 years ago. Happy birthday, @BarackObama — we love you so much! pic.twitter.com/3WrcGiKgz1

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2017