Ascoltando le parole di Gessica Notaro sfregiata con l’acido dall’uomo che diceva di amarla non posso che pensare alle mie figlie. Credo che farò vedere loro le sue foto è cercherò di spiegare con parole semplici cosa le è accaduto. Voglio spiegargli che quello non è amore, che l’amore non è mai possessivo e ossessivo, e che, purtroppo, spesso si usa la parola AMORE come scusa per commettere gesti folli. Devono imparare da subito che le donne vanno rispettate, ascoltate, supportate e lasciate libere. Libere di chiudere una storia con un uomo che non amano più, chiudere un amore malato, libere di scegliere la propria vita senza rischiare di essere massacrate. Devono capire subito che è importante scegliere l’amore sano perché troppo spesso confondiamo il tormento con il sentimento d’amore. Chi ti ama ti fa stare bene e vuole la tua felicità è semplice. Io ci ho messo un po’ a capirlo e spero davvero di poterlo trasmettere alle mie cucciole. Tutta la mia stima al coraggio di questa ragazza. #gessicanotaro #MaurizioCostanzoShow #follia #intervista

