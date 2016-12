Hoy cumple 4 años este niño. Él se ha ganado la admiración y el cariño de millones de personas que ni siquiera conoce, ojalá algún día, más temprano que tarde, se de cuenta de lo afortunado que es por recibir una bendición tan maravillosa y anhelada. Qué rico es caminar por las calles y que la gente tenga palabras agradables para él, qué alegría saber que muchos sonríen gracias a él, qué fortuna poder disfrutar de ese don tan único que apenas está empezando a vivir. Solo le pido a Dios salud para él porque es todo lo que necesita para lograr grandes hazañas en la vida. Me siento muy orgulloso de ser su padre. Entiendo que todavía no comprenda lo gratificante que es crecer al lado de personas que no esperan otra cosa de ti que verte feliz, que pretendan apoyarte para mantenerte al día con tus pasiones y echarte una mano en tus aspiraciones. Voy a dejar estás huellas en el camino para que el día que a mí se me acabe el recorrido, él pueda retroceder y contemplar en letras, el regalo que ha sido para su madre y para mí. Gracias por querer tanto a mi muchachito. Vamos a desearle juntos un feliz cumpleaños. #FelizcumpleSanti

