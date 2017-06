Ayer vi las fotos de mi padre cuando enfermó estaba y cuando me vio con el cabello Castaño, el tan honesto me dijo …. no no no deja eso que tú eres Pelo negro , boca 👄 roja !!!!!!!! Y me decidí antes de tiempo ! 🙈🙈🙈 Y aquí con el hombre de mi vida y padre de mis hijos !!!!! Amando más que nunca antes ! #todolopuedoencristoquemefortalece #sangredecristo #denizardfamily #sanmiguelarcangel #olgatañon #olgatanonofficial #olgatanon @billydenizardoficial #amando #pelonegrobocaroja

A post shared by Olga Tañon (@olgatanonofficial) on Jun 21, 2017 at 5:37am PDT