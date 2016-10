La empresaria, DJ, rica heredera y celebridad en general Paris Hilton acaba de desembolsar 8.000 dólares para hacerse con una nueva mascota, un cachorro de Chihuahua al que aún no ha puesto nombre. Por el momento, la famosa rubia se debate entre dos nombres, a cada cual más original y exclusivo, por lo que ahora ha pedido a sus más de 13,8 millones de seguidores en Instagram que le ayuden a decidirse por uno de ellos.

“Adoro a mi nuevo cachorrillo supermodelo. Todavía estoy intentando encontrar el nombre perfecto. Estoy pensando en Bebé Diamante o Bichito de Amor [DiamondBaby o LoveBug, en inglés]. ¿Qué os parecen?”, preguntó a sus fans junto a una foto de su nuevo perrito.

Love my lil #SupermodelPup! 😍🐺 Still trying to figure out the perfect name. Deciding between #DiamondBaby or #LoveBug. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/LRc2w857SC

— Paris Hilton (@ParisHilton) October 12, 2016