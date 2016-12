Piden la retirada inmediata de este videoclip de Maluma (VIDEO)

Laura Pérez Sánchez, inició una petición a través de Change.org para exigir la retirada inmediata del último videoclip del cantante colombiano Maluma, titulada ‘Cuatro Babys”.

Esta mujer expone que tanto la letra de la canción como las imágenes del video son “absolutamente denigrantes para el género femenino” y “hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores”.

Por otro lado, la usuaria Marina González también inició una petición en Change.org sobre el contenido de las letras de las canciones de Maluma, y pretende que se investigue al cantante por apología de la violencia de género.

Aquí les mostramos parte de la letra de la canción:

“Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero”.”Dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio psico y si no la llamo se desespera”. “La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corridos siempre echamos tres. A la cuenta de una le bajo la luna pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez”.

“Tú tienes toas mis cuentas de banco y el número de la Master Card. Tú eres mi mujer oficial”. “Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín. Comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Ulysse Nardin”.

A continuación pueden ver el video completo. ¿Qué les parece?