El popular intérprete ha vuelto a expresar públicamente la admiración que siente hacia su gran amiga, dejando entrever que habrá nuevas colaboraciones entre los dos artistas

El rapero y productor musical Pitbull ha demostrado en más de una ocasión que la estrecha amistad que mantiene con la también cantante Jennifer Lopez es una de las razones que explican la gran complicidad que ambos derrochan sobre el escenario, pero ahora ha querido dar un paso más para constatar ante la opinión pública por qué la intérprete juega un papel tan fundamental en su carrera artística y también en su vida diaria.

“Siempre tengo que encontrar una excusa para volver a colaborar con Jennifer. Es que es mi ángel, es una de las mujeres más especiales que existen, hermosa como ninguna, poderosa y sofisticada, y sobre todo una persona diligente y comprometida con la que es un placer trabajar. Esa es Jennifer Lopez”, expresó el artista de origen cubano a su paso por el programa de televisión ‘The Talk’.

Aunque todavía no se han planteado convertirse en pareja artística permanente, lo cierto es que los dos intérpretes pueden presumir de haber forjado ya un sinfín de duetos que podrían acabar conformando un disco entero -quizá algún día sorprendan con un recopilatorio de todas sus canciones compartidas-, canciones como ‘On The Floor’, ‘Sexy Dance’, ‘Booty’ y ‘Live It Up’ que han terminado ocupando los primeros puestos en las listas de ventas y erigiéndose en auténticos himnos veraniegos.

La buena química que existe entre ellos ha generado a lo largo de los últimos años constantes rumores sobre la posibilidad de que entre ellos pudiera acabar surgiendo el amor, teniendo en cuenta los halagos que el artista de Miami ha dedicado tradicionalmente a la diva del Bronx, pero hace relativamente poco Jennifer se encargó personalmente de cerrar el debate asegurando que, pese a su fama de seductor, Pitbull nunca ha tenido un interés romántico hacia ella.

“Pitbull está de broma, créeme que está demasiado ocupado ahora mismo. No hay espacio en su vida para mí. Cada vez que le veo me dice: ‘Esta es la [chica] del lunes, esta es la del martes, la del miércoles…’. Ya sabes a lo que me refiero”, revelaba la artista al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’, respondiendo así a las declaraciones de una supuesta fuente sobre el amor que el rapero sentiría por ella.

“Nunca ha intentado nada con ella porque siempre estaba con alguien: primero con su marido Marc Anthony y más tarde con Casper. Pero ahora no para de repetirles a todos sus amigos que él y Jennifer harían una gran pareja”, explicaba un informante a la revista Life & Style.