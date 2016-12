Polémica por donativo de Galilea Montijo a Teletón

Una gran polémica se desató luego de que Galilea Montijo compartiera en Instagram la cantidad que donó al Teletón junto a los demás integrantes del foro 16, pues hay un detalle que llamó mucho la atención a los usuarios de dicha red social.

En la imagen que publicó, y que ya fue retirada de las redes, aparecen dos comprobantes del banco con el siguiente mensaje: “El donativo de todo el foro 16 y @fansprogramahoy televisa san Ángel @teletonmexicooficial”.

Resulta que, al compartir el comprobante del banco, algunos notaron que la fecha en que se realizó el depósito era 13 de diciembre, siendo que el evento se llevó a cabo el día 11.

Muchos comenzaron a dudar de la veracidad de su donativo e incluso cuestionaron la cantidad, al considerar que era muy poco para apoyar la causa.

Sin embargo, muchos de sus seguidores aclararon que por ser fin de semana y el lunes 12 un día inhábil en México, la fecha del depósito aparece hasta el martes 13, “¿qué no sabes que sábado domingo y lunes son días inhábiles para los bancos?, el lunes es feriado es por eso que sale con fecha 13 porque hasta ese día es hábil para el banco, eso cualquiera lo sabe”. “Cuando haces un depósito o pago en fin de semana siempre te sale con fecha del próximo día hábil en este caso sale el 13 porque el lunes no trabajan los bancos por el día de la Virgen de Guadalupe, sábado domingo y lunes son días inhábiles bancarios”, explicaron.

Mientras, otros aprovecharon para decir que era muy poca la cantidad que donaron para ser algo grupal, pues en uno aparecían 3,070 pesos (153 dólares) y en el otro comprobante 982 (49 dólares): “Uyyy qué poquito donen más, ganan mucho”. “¿Por qué tan poco del foro 16, creo que cuestan más caros los zapatos que usas mi Gali, pero en fin qué bueno que ayuden aunque sea con poco, que raro que siendo personas que ganan bien el aporte sea de poco, no hubieras subido la foto”. “¿Y lo presumen?, sinceramente y considerando la cantidad de dinero que ganan eso es una total miseria”. Pues qué coda!! de perdido hubiera donado lo equivalente a de uno de sus maravillosos zapatos que cuestan mas de 20 mil pesos!”, le reclamaron a Galilea, aunque no está claro si ella había hecho ese donativo como parte del Foro 16, o si hizo uno aparte.

Aunque muchos de sus fans salieron en su defensa y pidieron que no se le critique a ella o a la producción, pues lo importante era donar. “Dios te siga bendiciendo, no hagas caso a las críticas a la gente amargada nunca las tendrás contenta”. “La gente solo para criticar!!!! no hagas caso Galilea tremendo trabajo hiciste en el Teleton”, le dijeron.

¡Por ellos,todo por ellos! Si no eres parte de la solución NO te vuelvas parte del problema. Estoy segura que somos más los que creemos en @teletonmexicooficial💜💛 A photo posted by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Dec 10, 2016 at 3:03pm PST