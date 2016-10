Victoria’s Secret ha sorprendido a todos al publicar unas fotografías de la modelo Jasmine Tookes sin retoques y mostrando sus estrías.

La marca de lencería se caracteriza justamente por todo lo contrario, por un retoque excesivo de sus modelos, pero esta vez ha querido seguir una estrategia totalmente distinta.

Aunque por otro lado, la propia modelo compartió unas fotos de esta misma sesión fotográfica con el mismo conjunto de lencería y en estas instantáneas no se veía ni rastro de las estrías. ¿Será entonces algo intencionado o nadie se dio cuenta de que se veían estas pequeñas y naturales imperfecciones?

Sea como sea, nos encanta ver este tipo de fotos en los medios.

This photo of Jasmine Tookes is now my favorite of any Victoria's Secret Angel ever because you can see stretch marks AND THAT SHIT IS REAL! pic.twitter.com/hK5O5UbAcz

— Tyler McCall (@eiffeltyler) October 26, 2016