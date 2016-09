Los candidatos presidenciales estadounidenses Hillary Clinton y Donald Trump realizaron este lunes el primero de una serie de tres debates. Uno espera que muchísimos temas y personajes de la política aparezcan en el transcurso de un debate presidencial, pero pocos analistas imaginaban que la Miss Universo de 1996, Alicia Machado, figurara en el primer debate.

Y es que Clinton utilizó el caso de Alicia Machado como ejemplo del trato que tiene Donald Trump con las mujeres. En los últimos minutos del primer debate presidencial, la candidata demócrata dio su estocada final al mencionar a la Ex Miss Universo, quien hace veinte años recibió lo que ella misma ha catalogado como “la peor humillación de su vida”.

Hillary Clinton dijo a su contrincante: “Él se refiere a ciertas personas como perros, cerdos”, a lo que Donald Trump respondió: “Nunca he dicho eso”. La candidata demócrata recordó que “una de las peores cosas se la dijo a una reina de belleza (…) él llamó a esta mujer señorita cerdo, su nombre es Alicia Machado, quien va a votar este noviembre porque se ha hecho ciudadana americana”.



A través de su cuenta en Twitter @machadooficial, la actriz agradeció el gesto de la candidata:

La venezolana ganó el Miss Universo en 1996, cuando tenía 18 años, y durante su reinado aumentó casi 9 kilos (casi 20 libras) por la ansiedad y el estrés. Un día cuando llegó al gimnasio para hacer ejercicios, la esperaba un ejército de 80 periodistas de todas partes del mundo para grabarla mientras hacía ejercicios, según se lo indicaba Donald Trump (dueño de la organización Miss Universo). En mayo, Machado dijo en Inside Edition que había sufrido daño psicológico y que había estado “muy deprimida” después de que Trump, dueño de la franquicia de Miss Universo hasta el año pasado, la llamara “Miss Piggy”, para implicar que tenía sobrepeso. Trump incluso llegó a llamarla una “máquina de comer” en el programa radial de Howard Stern. Peor aun, las declaraciones de Machado llegaron pocos días después de que The New York Times publicara un extenso artículo detallando los maltratos hacia las mujeres que el magnate de los bienes raíces supuestamente habría cometido a lo largo de los años.

The woman Trump called “Miss Piggy” has a name: Alicia. #debatenight pic.twitter.com/XlthzE8X8j — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016