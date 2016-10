Publican foto inédita de Mónica Spears pocas horas antes de su asesinato

En el mes de su cumpleaños y a tres años del asesinato de Mónica Spear, a través de sus redes sociales, Rafael Spear, padre de la fallecida reina de belleza, publicó una de las últimas fotografías de su hija, pocas horas antes del trágico suceso en el que ella y su esposo fueron asesinados.

La foto compartida fue tomada por el esposo de Mónica, el británico Thomas Henry Berry. Con esa imagen, Spear recordó la fecha de cumpleaños de la venezolana, quien el pasado 1 de octubre hubiera cumplido 32 años de edad.

El padre de la actriz acompañó la imagen con el siguiente texto: “Una de las últimas fotos tomadas por Thomas Henry Berry, el 6 de enero a la 1:36 PM”.

En la imagen, la actriz aparece disfrutando de la naturaleza de su Venezuela, un país que ella amaba con todo su corazón y que se resistía a abandonar pese a la difícil situación política.

Al ver la fotografía de Spear, sus seguidores reaccionaron y publicaron lindos mensajes y palabras de apoyo para la familia. “Cómo duele ver esas fotos y pensar que la vida solo es un momento…”, escribió uno de sus seguidores. “Esta imagen me rompe el corazón, la admiración que me inspiraste permanece intacta”, comentó otra persona. “Muchas gracias por compartir esta foto. No sabe que sentí al verla. Las palabras son pocas”, expresó otro de ellos.

Spear y su esposo fueron asesinados a balazos el seis de enero de 2014 mientras se encontraban de vacaciones junto a su hija Maya en Venezuela.

Mónica, que ganó el certamen de Miss Venezuela en 2004, protagonizó junto a Jencarlos Canela su última telenovela, Pasión prohibida, pocos meses antes del asesinato.