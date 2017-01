Fuentes de la organización del especial televisivo que tuvo lugar en Times Square (Nueva York) aseguran que la cantante no se presentó a la prueba de sonido que hubiera evitado el fiasco en que se convirtió su número musical

“La culpa es totalmente de Mariah, quien decidió enviar a su asistente para lidiar con este asunto en lugar de presentarse ella misma, como hacen todos los participantes. Todos sus bailarines siguieron las pautas a la perfección y todo el mundo que estaba en el escenario podía oír la música. Incluso si se hubiera quitado el pinganillo, podría haber seguido el ritmo sin problemas al haber ocho altavoces ahí arriba. No tiene ningún sentido atribuir la responsabilidad a la gente de sonido”, reveló un informante al diario The New York Post .

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here’s to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017