Los famosos no tardaron en mostrar su solidaridad ante el terrible atentado terrorista que tuvo lugar ayer en Barcelona, España, y que se cobró la vida de 14 personas y dejó a un centenar de heridos.

Una de las primeras en reaccionar fue Jennifer López quien a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Enviándole mucho amor y paz a la gran ciudad de #Barcelona y toda su gente hermosa”, escribió. Pero no fue la única. Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Antonio Banderas o Messi también se pronunciaron.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo.

— Barack Obama (@BarackObama) 17 de agosto de 2017