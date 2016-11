El cantante ha revelado que le propuso recientemente matrimonio a su novio y que la respuesta de este fue afirmativa

Medio año después de que se hiciera pública su relación sentimental con el guapo artista Jwan Yosef, el cantante Ricky Martin ha confirmado los rumores que en los últimos días apuntaban a que ambos podrían haberse comprometido, revelando además que fue él quien se animó a dar el paso y hacerle la gran pregunta a su chico.

“Acabamos de comprometernos, sí. ¡Estoy sudando! Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente [estamos juntos] desde enero. Fui yo quien le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsita de terciopelo -no tenía una caja- y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ‘¡Tengo algo para ti!’. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’. Él me tuvo que decir: ‘¿Pero cuál es la pregunta?’, y entonces ya le dije: ‘¿Te casarás conmigo?’. Fue muy bonito, y treinta minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había contestado que sí”, confesó el portorriqueño en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show‘, en el que confirmó además que sus gemelos Matteo y Valentino (8) han congeniado perfectamente con Jwan.

La estrella de la música también quiso relató durante la entrevista cómo conoció, por casualidad del destino y del arte, al hombre con el que finalmente se animará a pasar por el altar.

“Es un artista conceptual, y yo colecciono arte. Había empezado a mirar por ahí para comprar algunas obras, y vi su trabajo y me volví loco porque me encanta lo que hace. Es muy original. Y ahí fue cuando me puse en contacto con él”, relató el intérprete, haciendo hincapié en que antes de que ambos se conocieran en persona él no estaba al corriente de lo atractivo que es su futuro marido.