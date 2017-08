Rosie Rivera elimina foto sexy para acallar las críticas recibidas

Una de las últimas fotos que compartió Rosie Rivera en redes sociales causó gran controversia entre sus seguidores. En ella, la empresaria y personalidad de televisión se muestra con un sexy vestido que tiene un pronunciado escote en forma de V. Como ella misma siempre ha expresado, es una gran creyente cristiana, por lo que sus fans no entendieron que publicase esa foto.

Ante tantas críticas tuvo que borrar la foto, pero Rosie no se quedó callada y aprovecho su cuenta de Instagram para contestar: “Borré la foto, la de anoche, es que en verdad me cansan, me cansa que se pongan a alegar uno con otro. No es que me cansa porque me critican, no me importa lo que dice la congregación, no me importa lo que dice la Iglesia, no me importa lo que dice el mundo. Si son comentarios muy buenos o si son comentarios malos no me van a mover. Yo he aprendido hace mucho tiempo de no moverme de los comentarios, ni los buenos me exaltan ni los malos me bajan. Pero borré la foto porque se ponen cristianos a pelear con gente”, aclaró Rivera para inmediatamente agregar: “Ustedes están hablando y diciendo que yo estoy dando mal consejo o mal ejemplo pero tú estás peleando con la gente, tú crees que al hacer eso estás mostrando el amor de la iglesia a los 500 mil seguidores que me siguen. Tenemos que pensar en la gente. Si no te gusta mi escote [está] ok, ora por mí en silencio, pero no te pongas a alegar en comentarios con la gente porque así la gente no está yendo a la iglesia”.

Esta es la imagen. ¿Qué les parece?