La actriz revela su extraña afición a coleccionar mobiliario clásico y algunas anécdotas que le han dejado sus anteriores visitas a Londres

Aunque la protagonista de la serie ‘Sexo en Nueva York’ se ha destacado fundamentalmente, al margen de su carrera interpretativa, por su pasión por la moda y por haberse convertido en uno de los grandes iconos de estilo del siglo XXI, ahora Sarah Jessica Parker revela que con los años también ha terminado por desarrollar una gran afición al mobiliario que caracteriza a las cocinas más clásicas, de forma que no ha dudado en utilizar su sótano para almacenar todos aquellos “fregaderos” que adquiere únicamente con el objetivo de recrearse la vista.

“Colecciono fregaderos antiguos, lo digo en serio, y tengo una preferencia especial por aquellos llamados ‘fregaderos Belfast’ que no son nada fáciles de encontrar. El caso es que los guardo todos en el sótano y ya he logrado formar una colección bastante amplia y variada”, reveló la intérprete a la revista ES.

A pesar de que tanto en la realidad como en la ficción siempre se le ha asociado con Nueva York, ciudad en la que reside con su marido, el también actor Matthew Broderick, y los tres hijos que tiene el matrimonio -James (14) y los mellizos Marion y Thabita (7)-, la artista confiesa que su urbe favorita siempre ha sido y será Londres, ya que desde bien pequeña aprendió a apreciar la combinación de tradición y modernidad que siempre ha definido a la capital británica, así como los “buenos modales” que a su juicio caracterizan a sus ciudadanos.

“La primera vez que vine a Londres tenía 11 años, porque participaba en una obra dirigida por Harold Pinter. Un día fui con mi padre a ver el cambio de la guardia en el palacio de Buckingham, me quité el cárdigan porque tenía calor y lo dejé colgado en las verjas del palacio. Se me olvidó cogerlo cuando nos fuimos de allí, y sorprendentemente al día siguiente seguía allí. Mi padre exclamó: ‘Es impresionante lo civilizada que es la gente de Londres, son respetuosos y honorables’. Y yo le contesté: ‘Algún día viviré en Londres porque es donde residen los adultos’. Está claro que los buenos modales que aquí se ven es una de las cosas que más me gustan de la ciudad”, recordó.



Otra de las razones por las que Sarah Jessica sigue visitando con frecuencia la ciudad del Támesis reside en la estrecha amistad que le une al también actor Hugh Grant, con el que trata de quedar para almorzar siempre que sus apretadas agendas se lo permiten.

“Siempre que estoy aquí intento ver al señor Hugh Grant. Cada vez que podemos, nos vamos a comer espagueti a la boloñesa a Claridge’s con otros amigos que tenemos en común”, reveló.