La cantante acudió este domingo al teatro Microsoft de Los Ángeles para recibir el galardón a la Artista Femenina Favorita en su primera aparición pública desde que cancelara su gira de conciertos en agosto

La cantante Selena Gomez reapareció por todo lo alto este domingo en la ceremonia de los American Music Awards para recoger el premio a la Artista Femenina Favorita, casi tres meses después de que se viera obligada a cancelar su gira de conciertos por la necesidad de tomarse un parón a nivel profesional.

La exnovia de Justin Bieber aprovechó la ocasión para aclarar cuáles habían sido los motivos que le habían empujado a alejarse del mundo después de que sus problemas de depresión y ansiedad y los ataques de pánico que padecía a consecuencia del lupus se intensificaran aún más.

“Creo que no me equivoco al afirmar que la mayoría de vosotros conocéis bien toda mi vida, me guste o no. Y lo cierto es que tenía que parar, porque lo tenía todo y, sin embargo, por dentro estaba rota. Conseguí mantener la compostura lo suficiente como para no decepcionaros a todos, pero tanto que al final acabé fallándome a mí misma”, se sinceró la estrella de la música visiblemente emocionada mientras sujetaba con fuerza el galardón, enviando además un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por no haberse olvidado de ella durante su retiro.

“No estoy tratando de conseguir reconocimiento, ya no lo necesito. Lo único que puedo decir, desde el fondo de mi corazón, es que me siento muy afortunada de poder compartir lo que amo con gente a la que quiero cada día. Y tengo que dar las gracias a mis fans, porque sois increíblemente leales, y no sé qué he hecho para merecer tanto cariño”.

Antes de abandonar el escenario, Selena quiso enviar un mensaje de esperanza a todos aquellos que, como ella, estén atravesando un momento complicado en sus vidas animándoles a buscar ayuda.

“Si estáis sufriendo, si estáis rotos, quiero que sepáis que no tenéis que seguir así para siempre. Eso es algo que deberíais saber acerca de mí: me preocupo por los demás. Y este galardón va por vosotros”, concluyó la joven, que consiguió conmover al público y especialmente a la cantante Lady Gaga, que conoce de primera mano las dificultades de lidiar con la depresión.

Mira el discurso completo aquí: