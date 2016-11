Gracias a mi público por estos dos Grammys que tan feliz me hacen! Quiero dedicarselos a mis niños Sasha y Milan y agradecerles a Carlos Vives por ser tan buen compañero de ruta! A Afo Verde, a Sony, a mi equipo, y a la persona más importante de mi vida Gerard Pique por incentivarme a arrancar de nuevo! Los quiero muchoo!! -Thanks to my fans for these two Grammys that have made me so happy today! I want to dedicate them to my two angels Sasha and Milan and I would like to thank Carlos Vives, Afo Verde, Sony Music, my team and the most important person in my life, Gerard Pique, for giving me the incentive to start again in the studio. I love you all very much!!

