Shak just called a fan, @danielf1993 after he correctly guessed that the word #Chantaje appears 12 times during her new track with @maluma (out tomorrow) – and played him the song! ShakHQ Shak llamó a un fan, Daniel Ferreira, quien acertó el acertijo de Shakira: la palabra #Chantaje aparece 12 veces en su nueva canción con Maluma (que será lanzada mañana) y le tocó un pedacito de la nueva canción. Esto es lo que sucedió…

