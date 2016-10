La actriz asegura que los delincuentes han estado desvalijando la vivienda durante cinco meses antes de tomar la decisión de hacerse directamente con la propiedad

La famosa actriz mexicana Susana Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, ha querido hacer público el calvario que asegura estar viviendo desde que hace cinco meses se percatara de que la vivienda que posee en la localidad de Tequesquitengo (estado de Morelos) estaba siendo progresivamente saqueada por un grupo de criminales que, posteriormente, decidieron “invadir” la propiedad y convertirla en una especie de cuartel general, además de hacer un llamamiento a las autoridades de su país para que tomen cartas en el asunto.

“La casa sigue tomada, salen y entran, pero no viven ahí. Sí que me dio miedo porque soy una gente de paz, soy una persona decente y no sé cómo puede pasar esto. Ya he hecho lo que tenía que hacer, que es levantar una denuncia. Yo denuncio porque tengo que defenderme, no podemos estar siempre atados de manos con un terror horrible de hablar, porque yo no estoy diciendo ninguna mentira. Estoy esperando que haya ganas de resolver esto y que saquen a estas personas”, ha explicado la intérprete a la emisora Radiofórmula.

Aunque la propia artista decidió en una ocasión presentarse directamente a las puertas de la casa para ser testigo de cómo la policía expulsaba a los delincuentes, al final no tuvo otro remedio que resignarse después de que, tras varios intentos infructuosos para desalojar el domicilio, los agentes le comunicaran que no podían seguir insistiendo al haber sido informados de que los ocupantes aseguraban ser los auténticos propietarios del inmueble.

“La policía les gritó para que salieran, pero después no sé con quién hablaron, que les dieron la orden de retirarse. Les pregunté que por qué les dejaban ahí, que quizá estaban armados, y me contestaron que al parecer había un litigio sobre la casa. Yo les dije que de litigio nada, que aquí tenía mi escritura y mi predial. Les pedí que no se fueran y me dejaran en frente de los maleantes, pero se fueron”, expresó en la misma conversación.



La famosa actriz de telenovelas tampoco ha dudado en desahogar su frustración ante la inoperancia policial a través de su cuenta de Twitter, donde además de contar con detalle el dramático episodio que está viviendo, ha instado a todos sus seguidores a “no quedarse callados” ante las injusticias.

“Ahora no solo te roban la bolsa y el coche, también te ocupan la casa. Creo que en México tenemos muchos problemas delincuenciales y creo que todos deberíamos denunciarlos, no quedarse callados y hablar con claridad. Puede ser un pequeño grano de ahora, pero todo ayuda”, expresó en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social.

En Mexico tenemos que hablar tenemos que denunciar cuando somos victimas de la delincuencia No quedarnos Callados!Es un grano de arena,Sirve — Susana Dosamantes (@SDosamantesOF) 20 de octubre de 2016