Happy birthday dearest mom! You would have turned 81 today. Celebrating you with all my ❤️. Love you so much!!! ⭐️ ¡Feliz cumpleaños mamita amada! ¡Hoy serían 81! Celebrándote con todo el ❤️. ¡Te amo! 🎂🍰🍾🍸🎉💖

A photo posted by Thalia (@thalia) on Oct 2, 2016 at 2:13pm PDT