Thalía rompe su silencio y habla de su relación con Donald Trump

Recientemente Thalía fue duramente criticada por unos rumores sobre una supuesta amistad con Donald Trump. Es así que frente a las especulaciones, decidió pronunciarse.

Todo empezó con unas fotografías que la actriz y cantante mexicana colgó en su Instagram en el 2014, pero que recién hace unos días se viralizaron. En ellas se le observa frente y dentro de un helicóptero propiedad del magnate. Sus compatriotas no tardaron en criticar la cercanía de la artista con el candidato presidencial por sus políticas xenófobas y discriminatorias.

En su cuenta oficial de Facebook, explicó que nunca se ha mostrado a favor de la campaña del empresario contra los mexicanos: “Quiero ser cien por ciento clara respecto a este tema: NO respaldo ni respaldaré a Donald Trump en lo absoluto. Yo nunca he apoyado su campaña ni tampoco apoyo a las personas que tienen sentimientos negativos e intenciones funestas con mi país”, expresó la también empresaria, haciendo referencia a las polémicas declaraciones de Donald Trump en contra de los inmigrantes latinoamericanos, especialmente contra los mexicanos. “Soy mexicana y estoy muy orgullosa de serlo. Cualquier persona que hable mal de mi gente me ofende a mí y a mi país. Soy firme en recalcar que no apoyo ni apoyaré, de ninguna manera, a Donald Trump”, afirmó.

Para terminar, Thalía quiso aclarar algo sobre la fotografía que está circulando en la actualidad por Internet y que dio inicio a todo este tema: “En diciembre del 2014 yo volé en el helicóptero que aparece en la foto que ha sido publicada recientemente en algunos medios. Esto ocurrió antes de que él anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”.

Lo cierto es que la foto publicada dos años atrás revivió en Internet y generó una gran polémica en torno a la artista, quien recibió varias críticas bajo el hashtag #LadyTrump y de que su hermana, Laura Zapata, dejara entrever que sí es amiga del millonario. De acuerdo con el programa “Hoy”, la artista declaró: “Lo confirmaron, pues sí son amigos. No puedes andar en las dos aguas, digo yo”, dejando luego en claro que ella no podría tener una relación con el empresario.