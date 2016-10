La ocasión lo merecía y Michelle Obama, de 52 años, sin duda eligió la mejor manera de despedirse por todo lo alto en su última cena de Estado.

La esposa de Barack Obama se vistió para impresionar en su última cena como primera dama de Estados Unidos. En esta ocasión, la Casa Blanca se engalanó para recibir al primer ministro italiano, Matteo Renzi, y a su mujer, Agnese Landini. En el evento, la primera dama lució uno de los diseños más espectaculares desde que en 2008 se convirtiera en la primera dama. Firmado por Atelier Versace y confeccionado en cota de malla de color oro con matices rosas, Michelle quiso rendir homenaje al primer ministro italiano, y nada mejor para ello que lucir una prenda de una de las firmas de moda italiana más emblemáticas.

La primera dama estadounidense, literalmente, deslumbró con un vestido adaptado especialmente para ella, largo hasta los pies (como manda el protocolo), en oro rosa, con hombros asimétricos, drapeado en la línea de la cintura y en corte túnica.

Desprovista de cualquier tipo de complemento o accesorio para centrar toda la atención en el vestido, Michelle lució el pelo suelto y liso con flequillo a un lado y un sutil maquillaje en tonos ocre y labios nude.

Ante la relevancia del evento, la propia Donatella Versace agradeció a través de su cuenta de Instagram la elección de la primera dama, mostrándose totalmente “honrada” de haber tenido la oportunidad de vestirla para esta histórica ocasión. “Gracias Michelle por todas las cosas que has hecho para tu país y para el resto del mundo y gracias especialmente por inspirar y darles poder a las mujeres”.

“Hoy es un día agridulce para Michelle y para mí porque esto marca el final de las visitas oficiales y de las cenas de estado de mi presidencia”, explicó el presidente Obama horas antes de la cena. “Pero está bien. Hemos guardado lo mejor para el final”, bromeó. No quedaba duda de ello, dada la elegancia de los anfitriones, de los invitados, la fiesta y la comida y el majestuoso vestido de Michelle.

The incredible @FLOTUS looking gorgeous in her custom-made, rose gold chainmail Atelier Versace gown. pic.twitter.com/GyiMbHHWga

— Versace (@Versace) October 19, 2016