La diseñadora y mujer de David Beckham ha logrado mantener a raya las imperfecciones a base de grandes dosis de Omega 3

La diseñadora Victoria Beckham ha reconocido en varias ocasiones que la piel de su rostro solía darle más de un quebradero de cabeza en sus años de juventud y, sobre todo, durante la gestación de los cuatro hijos que tiene con su marido David -Brooklyn (17), Romeo (14), Cruz (11) y Harper (5),- un problema del que parece que ya no tendrá que volver a preocuparse al haber descubierto los efectos milagrosos de la ingesta constante de un alimento tan saludable como el salmón.

“No es un ningún secreto que hace años tenía una piel bastante problemática, así que hablé con mi dermatólogo y me dijo: ‘Si quieres lucir un rostro perfecto, tienes que comer salmón todos los días’. Y yo le contesté: ‘¿Pero de verdad que tiene que ser a diario?’. Y me respondió que sí, que tenía que comerlo en el almuerzo, en la cena y si hacía falta también en el desayuno. Y eso es lo que hago todos los días”, reveló la ex Spice Girl en la revista digital Net-a-Porter.

Además de salir victoriosa de su batalla personal contra las imperfecciones de la epidermis, Victoria también puede presumir hoy en día de ostentar el título de icono de estilo gracias a la elegancia que irradia en cualquier momento de su vida cotidiana, lo que a su juicio es el resultado de un largo proceso de aprendizaje al que han contribuido significativamente sus numerosos “errores” de juventud.

“He cometido un sinfín de errores con mis elecciones de vestuario, soy consciente de ello, pero lo importante es no verlos como fallos, sino como lecciones que te sirven para mejorar y por los que hay que sentirse agradecida. Me río mucho cuando veo fotos mías de cuando era joven, de aquellas cosas que en su momento estaban de moda, pero no me avergüenzo de nada de ello”, reveló en la misma conversación.