El popular intérprete tuvo que depender de la generosidad de un transeúnte para poder llenar el depósito de su vehículo al haberse dejado la cartera en casa

El actor Will Smith siempre se ha caracterizado por la simpatía de la que hace gala en cualquiera de sus numerosas apariciones públicas, pero lo cierto es que el intérprete también ha recurrido en alguna que otra ocasión a su extrovertida personalidad para salir de los apuros que se le presentan en su vida cotidiana. Tanto es así, que el artista ha revelado ahora que una vez tuvo que desplegar todos sus encantos para convencer a un viandante de que le prestara dinero para poder repostar combustible.

“Un día iba conduciendo y me di cuenta de que me estaba quedando sin gasolina. Tuve tiempo de llegar a la estación de servicio, pero cuando llegué me percaté de que no llevaba la cartera conmigo. Lo primero que pensé es que podía llamar a Jada [Pinkett-Smith, su esposa], pero eso implicaría que hubiera tenido que conducir durante unos 30 minutos para llegar allí. Y de repente vi a un tipo que, creo yo, tendría unos 36 años y me dije: ‘Seguro que a este hombre le gustaba ‘El Príncipe de Bel Air’, está claro'”, contó a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, antes de desvelar la reacción que tuvo el desconocido al encontrarse de repente con una estrella de su categoría.

“Bajé la ventanilla, le saludé animadamente y después de un par de segundos me dijo: ‘¿Will Smith? ¿Me puedo sacar una foto contigo?’. Y le respondí directamente: ‘Sí, claro, pero antes necesito que me dejes 10 dólares'”, relató el actor provocando las risas del público.

Tras sacarle de semejante aprieto, el astro de Hollywood quiso hacerse con la información de contacto de su buen samaritano para poder saldar la deuda tan pronto como le resultara posible, pero este se negó en redondo a aceptar la devolución para tener así un gesto adicional de amabilidad con tan carismático intérprete.

“Nos tomamos un selfie, me prestó los 10 dólares y en seguida le dije: ‘Tío, dame tu número y te envío el pago enseguida’. Y me dijo: ‘De eso nada, amigo, puedes quedártelo'”, concluyó.