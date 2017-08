William Valdés por fin habló de su despido de Despierta América (VIDEO)

En junio todos nos quedamos sorprendidos con el despido de William Valdés del programa Despierta América de Univisión. Pues bien, es ahora, unos meses después, cuando el cubano de 23 años ha hablado abiertamente del tema.

“En Univision, o en Despierta América, mejor dicho, creo que no se me vendió bien porque la gente siempre me ve como que [soy] un niño. La gente piensa que soy un ricachón o que alguien me puso ahí”, dijo William. “Nunca me respetaron, por mi edad, eso es lo que pasó”.

Tras su despido, William se ha mantenido ocupado con varios proyectos, aunque no ha revelado en qué ha estado trabajando. El joven también ha aprovechado este receso laboral para viajar a varios países, incluyendo su natal Cuba. Sin embargo, William confesó que sí le preocupa no tener un empleo fijo.

“A mí lo que más me preocupa es mi familia, porque yo le compré la casa a mi mamá. Fue lo primero que compré gracias al trabajo en Univision”, reveló William. “Lo que más me preocupa de estar sin trabajo es ese apoyo que yo le doy a mi familia porque, quieras o no, yo le pago el mortgage (hipoteca) a mi familia y nadie me paga mi renta a mí.”

El joven presentador agregó: “A veces pasan estas cosas que tú te preguntas: ‘¿Por qué me pasa a mí si yo en realidad no le hice daño a nadie?'”.

Mira el vídeo completo aquí: