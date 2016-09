Ximena Duque presenta a su nuevo amor: “Soy FELIZ” (VIDEO)

Atrás parece haber quedado para Ximena Duque el rompimiento con Carlos Ponce, pues este martes la actriz sorprendió a todos al presentarse en la fiesta del 15 aniversario de “Caso Cerrado” (Telemundo) con la Doctora Ana María Polo, acompañada de un misterioso galán al que presentó como su novio, Jay Adkins.

“Vengo muy bien acompañada; él es Jay, no habla español so, no puede responder ninguna pregunta. Menos mal, ¡jajaja!”, aseguró la actriz colombiana en entrevista, para el medio MezcalTV, con una sonrisa de oreja a oreja. Ximena también confesó que lleva un par de meses de romance con su nueva pareja: “Llevamos dos mesecitos, like two months, baby? Sí. Sí, como dos meses que parecen toda una vida”.

Ahora todos se preguntan quién es el afortunado. Se trata del empresario Jay Adkins, el presidente de la compañía Agency Sales Academy en Miami, Florida. “Bueno, primero él no tiene nada que ver con el medio; es empresario, no conoce nada de este mundo así que me encanta, lo pedí así y me llegó”, aseguró la actriz, quien también confirmó que se conocieron en un evento y la química fue inmediata: “Nos conocimos una noche en un evento y ahí hicimos clic, y ya lo demás es historia, ¡ya lo verán por ahí!”.

Por su parte el empresario, quien es padre de un hijo, aseguró que lo que más le gusta de la actriz es su faceta como madre: “Ella es muy buena madre con su hijo, esa es una de las cosas que más respeto de ella”.

La actriz remató la velada con un video en su cuenta de Instagram en el que besa a Adkins y que acompaña con el mensaje: “Sin más ni menos … Soy FELIZ”.

Cabe recordar que Ximena terminó el pasado mes de febrero su romance de seis años con el también actor Carlos Ponce, porque el actor no quería casarse. En entrevista con People en Español, la colombiana confesó que “como mujer y como mamá, como cristiana, nunca debí salir de mi casa sin haberme casado. “En este punto de mi vida yo quiero hacer la voluntad de Dios y no está bien que vivas fuera del matrimonio con alguien. Él también es cristiano”, añadió sobre Ponce.