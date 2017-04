Un pasajero fue expulsado violentamente de un avión por negarse a “colaborar” con United Airlines. Varios agentes de seguridad echaron por la fuerza a un hombre de alrededor de 60 años que se negó a ceder su asiento en un vuelo de la aerolínea estadounidense con overbooking, según muestran las imágenes grabadas por testigos presenciales.

Los testigos afirman que, con el embarque ya realizado, la compañía pidió a cuatro pasajeros de un vuelo Chicago-Louisville que retrasasen un día su viaje para ceder sus plazas a empleados de United Airlines. Uno de los testigos que grabó el incidente, Audra D. Bridges, asegura que la aerolínea ofreció 400 dólares y una noche gratis de hotel a los pasajeros. Cuando ninguno aceptó, United Airlines dobló la oferta hasta los 800 dólares, pero tampoco logró su objetivo. Entonces, la compañía decidió que un ordenador elegiría de forma aleatoria qué pasajeros tendrían que quedarse en tierra.

Tres de los pasajeros cedieron voluntariamente sus asientos pero un tercero, un hombre que aseguró ser médico, se negó a abandonar el avión ya que debía ver a varios pacientes en Louisville a primera hora de este lunes.

Los videos muestran cómo el pasajero recibe un golpe contra un reposabrazos de metal cuando varios agentes de seguridad le sacan por la fuerza del aparato. Después arrastran al hombre, desorientado y sangrando, por el pasillo ante la mirada horrorizada de otros pasajeros.

Mira los hechos violentos que tienen indignada a la comunidad.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik

— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 9, 2017