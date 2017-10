Ay Dios no salgo de mi asombro aún no lo puedo creer que sigan pasando cosas así…le pido a Dios por todo el mundo y que nos vea con ojos de piedad #prayforvegas / #Repost @dwighthoward ・・・ #prayforVegas ” My soul is weary with sorrow; strengthen me according to your word.” Psalm 119:28

A post shared by ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval) on Oct 2, 2017 at 6:25am PDT