Cómo ayudar a terminar con la violencia de género

El 25 de noviembre es el Día de lucha contra la violencia de género, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Esta fecha fue la elegida como el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, pues un 25 de noviembre fueron asesinadas las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, tres activistas dominicanas, quienes también fueron víctimas de violaciones y torturas.

En la actualidad, las estadísticas son alarmantes, según el informe “Violencia contra la mujer” de la organización Mundial de la Salud, OMS, cada 9 segundos una mujer en Estados Unidos es asaltada o golpeada por su pareja, novio, exnovio, esposo, partner. Una de cada 3 mujeres sufre de violencia doméstica en algún momento de su vida.

Y señala que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública ya que las cifras recientes indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja y

un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.

Y aunque estas son estadísticas, comprendemos que el drama que viven millones de mujeres alrededor del mundo puede ser detenido, ya que afortunadamente, hay mucha gente y entidades que están dispuestas a ayudar.

Entre ellas, ONU Mujeres, que con la iniciativa 16 Días de activismo contra la violencia de género, que se celebrará a partir del 25 de noviembre, une a miles de mujeres alrededor del mundo para impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por su parte, la psicóloga española Verónica Rodríguez Negro comparte 10 consejos para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género:

1. No corras riesgos: La primera norma a seguir es la de la protección de la propia vida, la integridad física y seguridad y la del resto de miembros de la familia. Ten siempre preparadas tus cosas para una huida rápida (documentación personal, libro de familia, ropa, cartilla bancaria y teléfono móvil cargado) y ve preparando tu salida del domicilio.

2. Protégete. Ten previsto un espacio seguro dentro de tu propia vivienda, próximo a un teléfono desde el cual llamar al 911 en caso de urgencia.

3. No te sientas culpable. Ten muy presente que tú no eres la culpable de estar sufriendo violencia. Es responsable quien la ejerce.

4. No dejes pasar el tiempo. No pienses que el tiempo lo resolverá. Actúa: el tiempo juega en tu contra y la violencia crecerá cada día.

5. Pide ayuda profesional. Existen recursos para ayudarte a salir del túnel. Las personas profesionales te acompañarán en todo el proceso de salida de la violencia. Acude a ellas, otras ya lo han hecho. Estas son algunas de las organizaciones que brindan ayuda en caso de violencia de género:

-Alianza National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence 1-505-753-3334

–Casa de Esperanza: 1-651-772-1611

-The National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 (SAFE)

-National Dating Abuse Helpline: 1-866-331-947

–Love is Respect: CALL: 1.866.331.9474

-National Child Abuse Hotline/Childhelp: 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)

-National Sexual Assault Hotline: 1-800-656-4673 (HOPE)

6. Protege a los tuyos. Los hijos e hijas, espectadores de la violencia y que la padecen en primera persona, no lo son de manera pasiva. La vivencia diaria de la violencia se instala en el psiquismo de los menores y jóvenes y provoca un sufrimiento con efectos negativos en su desarrollo evolutivo.

7. Recuerda siempre que no estás sola. Acude en busca de ayuda siempre que la necesites. Tanto de personas de tu entorno como ayuda profesional (trabajadora social de tu ayuntamiento, médico, policía municipal, etc.).

8. No tengas miedo y no te aísles. El aislamiento únicamente conduce a ahondar el problema o demorar la salida. Intenta recuperar tus relaciones sociales, laborales, personales, familiares.

9. Ayuda a quienes lo necesiten. Si conoces a alguien que está sufriendo violencia, no la dejes sola. Escúchala y hazle saber que estás junto a ella. Mirar para otro lado solo contribuye a empeorar las cosas.

10. Los profesionales te ayudarán a salir a ti y los tuyos. Durante el ciclo de la violencia las fortalezas de la mujer se han ido debilitando y sus recursos personales han ido disminuyendo. Por ello, desde la Psicología es necesario aplicar en los casos de violencia de género el concepto de resiliencia. Se trataría de destacar y potenciar sus propias capacidades para afrontarlo.