Cosas que no sabías de Stephanie Del Valle, Miss Puerto Rico, la nueva Miss Mundo

Stephanie Del Valle es la nueva reina de la belleza mundial, se convirtió en la segunda puertorriqueña en obtener el título de Miss Mundo en los 66 años en los que se ha celebrado el certamen.

La joven de 18 años de edad, quien se impuso ante 177 bellas candidatas en la competencia celebrada ayer en Washington, obtiene la corona del certamen 41 años después de que Wilnelia Merced le llevara la primera corona a Puerto Rico en el año 1975.

Del Valle, de 19 años, estudiante de Comunicaciones de Pace University en Nueva York, había sido mencionada por varios portales de internet especializados en el tema como una de las favoritas para llevarse la corona.

El segundo lugar lo obtuvo la concursante de República Dominicana, Yaritza Miguelina Reyes Ramírez. Mientras que Natasha Mannuela Halim, de Indonesia, logró el tercer lugar.

La hermosa puertorriqueña no podía contener la emoción. “Honestamente no pensaba que yo iba a ganar, tenía a Miss Kenia a un lado y las otras muchachas esperando que llamaran a cualquiera de ellas, no a mí. Por eso me sorprendí y salí corriendo a buscar mi corona, fue algo que hice sin pensarlo”, declaró la reina a un medio local.

A sus compatriotas les dedicó este mensaje: “Les prometí que les iba a dar un regalo para la Navidad y cumplido está, gracias por confiar en mí”.

Del Valle, que habla español, inglés y francés, ha dicho que espera entrar en la industria del entretenimiento.