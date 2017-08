Cristian de la Fuente celebró en grande la victoria del Barcelona en Miami

Durante el más reciente clásico español entre el Real Madrid – Barcelona, celebrado en Miami como parte de la International Champions Cup auspiciada por McDonald’s, el conductor de televisión Cristian de la Fuente armó la fiesta en su apartamento para alentar al Barcelona y parece que sus porras llegaron hasta el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL, con la victoria de los azulgranas 3 a 2 ante los merengues.

Con el carismático presentador quisimos conversar sobre cómo vivió este juego. Te dejamos un extracto de la entrevista en la que también nos revela qué hace a una mujer ser sexy, además de su inteligencia, independencia y sus curvas.

Full house! ¡Disfrutando El Clásico y celebrando el gooolazo que acaba de pasar! #ad @McDonalds #2017ICC #McDelivery Una publicación compartida de Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 5:16 PDT

1. Cuéntanos acerca de este nuevo servicio de McDonald’s y del cual disfrutaron todos tus invitados.

Hay veces que uno tiene eventos en la casa y es imposible salir a comer, entonces esta iniciativa que ya está disponible, por la cual uno puede tener McDonald’s en su casa gracias a la alianza que tienen con UberEATS, encuentro que es una maravilla porque uno puede disfrutar de eventos con familia, con amigos y además tener la posibilidad de que la comida llegue a tu casa o si la necesitas en tu lugar de trabajo. Muchas veces queremos comer, pero no lo podemos hacer porque no tenemos el tiempo para ir y cada día hay más tráfico y cada día se nos hacen las cosas más complicadas, entonces esto hace que la vida se nos solucione y que sea cada vez más fácil tener nuestra comida favorita en la casa.

2. ¿A quiénes invitaste a esta fiesta futbolera? ¿Hay algunas personalidades del espectáculo? ¿Quiénes son?

Bueno, invité a amigos que son muy fanáticos y estaban acá. Vino Felipe Viel, que es un amigo chileno que trabaja acá y está muy relacionado con el deporte; Diego Olivera, con quien acabo de terminar de grabar el nuevo proyecto que estoy haciendo en Televisa, y mi familia.

3. ¿Le vas al Madrid o al Barcelona? ¿Por qué te gusta tanto ese equipo?

La razón por la que le voy a un equipo o al otro la he tratado de descifrar y yo creo que es como la química que uno siente cuando a uno le gusta alguien o no, en el fútbol creo que es lo mismo. Y no es que haya nacido en algún lugar especial de España y por eso le vaya a un equipo; de hecho, mi familia era de Bilbao, pero le voy al Barça. Y con mi hija somos muy fanáticos los dos.

4. Independientemente del equipo al que seas fanático, seamos objetivos y decide quién es el mejor jugador en la actualidad: ¿Messi o Ronaldo? ¿Por qué lo consideras así?

Bueno, sería una traición decir que hay otro jugador mejor que Messi si le voy al Barcelona; de hecho, tengo la camiseta de él colgada aquí en mi casa. Creo que es el mejor jugador lejos porque involucra no solo su talento futbolístico, no solo los triunfos y trofeos que tiene o campeonatos que ha ganado con su equipo, sino por su forma de jugar, su compañerismo en la cancha, su relación con los otros compañeros y su personalidad. Me gusta más la gente del estilo de él que la gente del estilo de Ronaldo.

5. ¿Qué opinas de esta iniciativa de McDonald’s de apoyar eventos como este donde los aficionados tienen la posibilidad de ver a sus jugadores de fútbol en USA?

Bueno, creo que es increíble que McDonald’s acerque el deporte a la gente. Siempre he sido un convencido de que el deporte es una parte fundamental de la vida de todos nosotros y tener la oportunidad de que McDonald’s auspicie un campeonato tan importante es muy bueno. Y por otro lado, una de las iniciativas que más me gusta de McDonald’s es la posibilidad que tiene de plantar esa semilla en los niños de la importancia del deporte a futuro y es toda la iniciativa que tienen con el programa Player Escort, en donde los niños tienen la posibilidad de entrar a la cancha de la mano de sus ídolos, de estar cerca de sus ídolos porque eso hace que se dé un acercamiento entre ellos y sus ídolos y querer soñar y luchar cada vez más con más fuerza para lograr sus objetivos en la vida.

6. ¿Cuánto dinero has sido de apostar durante un partido de fútbol? ¿Ganaste o perdiste? ¿Cuál partido fue?

El partido que más dinero he ganado en mi vida fue Chile y México, en el que ganamos 7 a 0. Porque el partido anterior había sido un partido amistoso y justo estaba grabando un proyecto en México y había apostado con mis compañeros de trabajo y perdí, entonces perdí el dinero. Y cuando volvimos a jugar, todos me apostaron el doble y hubo más gente que me apostó porque dijeron “a este chilenito, la sacamos fácil y le vamos a apostar y le vamos a ganar”. Y no solo ganamos, sino que ganamos 7 a 0 en un 7-0 histórico en la Copa América y ese lunes llegué muy contento a grabar.

7. ¿Crees en las supersticiones? Por ejemplo, ponerte un bóxer amarillo cuando juega tu selección para enviarle vibras positivas y ganar. ¿Tienes algún ritual de estos? ¡Cuéntanos el más atrevido que tengas!

Son típicos, yo creo que es lo que hacemos todos. Ponerme la camiseta de mi equipo cuando veo el partido. Cuando juega la selección chilena, tengo mi camiseta de la selección que siempre uso y cuando juega el Barça, tengo la camiseta del Barça; el equipo que me gusta en Chile que es el de la Universidad Católica también. Y si puedo ir al estadio, feliz. El estadio del Barcelona me queda un poquito lejos, así que lo veo por televisión, pero tuve la posibilidad de estar en la Copa América, estuve cuando Católica salió campeón; entonces si puedo ir al estadio, me gusta ir y siempre con mi camiseta.

8. ¿Tiene Cristiano los atributos suficientes para que las mujeres estemos locas por él?

No sé, a mí me gusta Messi, no me gusta Cristiano. Yo si fuera mujer, me gustaría Messi, no Cristiano.

9. Sabemos que tienes pareja, pero para ti ¿qué define a una mujer sexy?

Que le guste el fútbol. Yo creo que una mujer que le gusta el fútbol y le gusta esa complicidad con su pareja la hace sexy.