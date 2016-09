Conoce a la latina que triunfa en la nueva serie de Disney “Milo Murphy’s Law” (ENTREVISTA)

A partir de octubre, Disney XD comenzará a transmitir su nueva serie original, Milo Murphy’s Law (La Ley de Milo Murphy), creada por la dupla Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, autores de la serie animada Phineas y Ferb de Disney. La trama se centrará en Milo, el optimista nieto de Murphy, creador de la ley de Murphy, la cual estipula que “Si algo puede salir mal, probablemente saldrá peor”. Milo, junto con sus mejores amigos, tratará de enfrentar los acontecimientos catastróficos de la vida con optimismo y humor.

Milo Murphy’s Law es una serie que lo tiene todo para convertirse en una de las favoritas del famoso canal, como el talento de Chrissie Fit, una joven orgullosa de sus raíces cubanas y dueña de un gran talento, quien dará voz a Amanda López, una de las compañeras de Milo. En entrevista para Siempre Mujer, Chrissie nos cuenta varios detalles importantes de su vida que la han convertido en un verdadero orgullo latino.

Siempre Mujer: En el tráiler de la serie vemos a Milo sortear dificultades con mucha tranquilidad y hasta positivismo, cuéntanos un poco de la serie.

Chrissie Fit: Milo es el nieto de Murphy, el creador de la ley de Murphy, esa que dice: “Si algo puede salir mal, probablemente saldrá peor”. Pero él es muy optimista y eso no lo para. Milo es muy positivo. Tiene una maleta llena de cosas para combatir el día. Me encanta su mensaje, el mensaje de la serie, siempre tienes que luchar para obtener el resultado que quieres. Milo es un niño optimista.

S.M.: ¿Cómo es tu personaje, Amanda López, en esta nueva producción de Disney?

C.F.: Amanda López es una chica muy estudiosa. La más trabajadora y posiblemente la más inteligente (book smart) del grupo. Está en varios clubes de la escuela y es muy perfeccionista. Siempre tiene un plan y por eso se pone nerviosa con Milo, con él, ella no puede controlar la situación. Pero siendo buena amiga, ¡siempre está lista para ayudarlo!

S.M.: Tienes una voz preciosa y has cantado en otras producciones como Pitch Perfect 2, ¿vas a cantar en Milo Murphy’s Law?

C.F.: ¡Muchas gracias! Lo agradezco mucho. ¡Sí!, canto una canción que escribió uno de los creadores de la serie, Dan Povenmire. Es una canción tan bonita y aparece en un episodio muy especial para Amanda y Milo.

S.M.: ¿Cuál es el mensaje de las canciones que cantarás?

C.F.: Bueno, no sé qué puedo decir ahorita, pero es una canción bella. Muchas veces no pedimos ayuda cuando en realidad lo necesitamos. La canción se trata de eso y también de lo bonito que es cuando expresamos cariño y ternura.

S.M.: Sabemos que tienes raíces cubanas y hablas perfecto español

C.F.: Mis padres son cubanos. Yo nací en Miami, FL, donde la cultura está muy presente. Mis abuelos no hablaban inglés, así que yo tenía que hablar el español. Me siento muy afortunada de que este idioma tan bello sea parte de lo que yo soy. Soy muy orgullosa de ser latina. Es raro porque muchas personas no saben que soy latina por mi apellido y cuando hablo en español, la gente se sorprende.

S.M.: Empezaste a cantar desde muy pequeña e incluso te presentaste en Don Francisco, cuéntanos un poco de esta experiencia

C.F.: Mi abuelo Osvaldo y mi tía Suyin me dijeron que me podían llevar al show de Don Francisco y así fue. Fue un día largo y estaba nerviosa, pero al final gané. ¡Canté con el Chacal de la trompeta y gané! Mi abuelo estaba tan feliz. Después lo llevé a Red Lobster para celebrar (risas).

S.M.: ¿Qué es más difícil, dar voz a un personaje animado o actuar en una película?

C.F.: Me encantan las dos. Lo que tiene prestar la voz para un personaje, que no tienen las películas (live action) es que tienes más libertad. La audiencia no sabe cómo te ves, tu estatura, tu tipo de cuerpo, etc. Tienes el trabajo porque tienes el talento. No siempre es así con películas en Hollywood. Con mi voz, puedo hacer la voz de una chica rubia, latina o una viejita en solo un capítulo.

S.M.: ¿Por qué debemos ver Milo Murphy’s Law?

C.F.: Porque es una serie muy cómica y Milo y todos los personajes tienen mucho corazón. El mensaje que tiene me encanta para los niños: Nunca darse por vencido y saber que siempre hay una solución. A los niños y también a los padres les va a encantar esta serie. Tenemos chistes para todo el mundo. ¡Y también tenemos a Weird Al, si eso no te convence, no sé qué más te puedo decir!