“High five selfie”, la loca forma de tomarte selfis para redes sociales

La típica selfie en la que sonríes y posas frente a la cámara de tu móvil ya está out. La nueva tendencia en redes sociales lleva como nombre high five selfie (choca los cinco) o hands five selfie (sin manos) y te pone el reto de tomarte una foto aplaudiendo con ambas manos. ¿Cómo hago?

Colócate frente a un espejo, levanta las manos y arroja tu celular al aire. La calidad de la fotografía no será de alta definición ni mucho menos se asimilará a la de un fotógrafo profesional, y justamente esa es la idea.

Según menciona BBC, quien hizo viral esta técnica fue Seith Schneider, un estudiante de ingeniería de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Su “invento” ha sido seguido por muchos en sus redes y los efectos de las fotografías han sido muy cómicos. ¡Míralos!

En ESPN se sumaron al reto.

¿Alguien en la sala que lo haya intentado? ¡Queremos ver esas fotos! https://t.co/kgjGkVUztC — ESPN Redes (@ESPNRedes) October 17, 2016

#FelizMiércoles a todos menos a esos que hacen el “high five selfie” esos no tienen temor a Dios pic.twitter.com/et5SX1riSk — Ricardo Martínez (@isricardom) 12 de octubre de 2016

Divertida imagen