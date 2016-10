La revista Latina apoya formalmente a Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos

La revista Latina, por primera vez en sus 20 años de historia, ha apoyado hoy a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton como próxima presidenta de los Estados Unidos. Hasta ahora, Latina nunca había tomado partido en una carrera presidencial.

La revista organizó una coalición de más de 26 de los principales líderes y personas influyentes, incluyendo iconos latinas como Dolores Huerta, estrellas como Eva Longoria y John Leguizamo, líderes empresariales como la Cámara de Comercio Hispana, influencers como Massy Arias y Dulce Candy y grupos activistas como People for the American Way, entre otros, en una iniciativa llamada #OurVoiceOurVote para unirse a la revista en sus esfuerzos para apoyar oficialmente y abogar por Hillary Clinton como candidata presidencial de Estados Unidos.

“Durante los últimos 20 años, Latina ha trabajado sin descanso para inspirar y celebrar a las latinas que están marcando una diferencia en sus propios patios traseros”, dijo la directora editorial Robyn Moreno. “Es por eso que ha sido tan desgarrador (y espeluznante) ver a Donald Trump menospreciar lo que nuestra comunidad ha logrado. O avergonzar y atacar a una ex Miss Universo con el objetivo de llamar a los inmigrantes mexicanos violadores y criminales. Trump se ha aprovechado de la frustración del pueblo estadounidense para incitar el odio a nuestra comunidad. No podemos quedarnos indiferentes. Estamos obligados a tomar una posición”.

Desde 2012, más de 1,2 millones de hispanos se han convertido en ciudadanos de Estados Unidos, y podrían ser un elemento de cambio en el proceso electoral. Este año de elecciones, 27 millones de latinos son elegibles para votar, y ahora representan el 12 por ciento de la población total de EE. UU.

Se estima que hay nueve estados decisivos donde los latinos podrían fortalecer su poder, crecer y afectar el voto para la carrera a la Casa Blanca: Nevada, Carolina del Norte, Virginia, Colorado, New Hampshire, Pensilvania y Wisconsin, así como los estados de Florida y Ohio. Por ejemplo, Nevada es uno de los estados donde el voto latino podría marcar una gran diferencia, con casi el 20 por ciento de la población latina con derecho a voto.

“La historia nos juzgará por este momento: cuando nos pusimos de pie para nuestra comunidad, o le dimos la espalda”, continuó Moreno. “Ya nos hemos esforzado por nosotros mismos, nuestra herencia y nuestro legado. Este es el momento en que vemos que un ataque a nuestra comunidad es un ataque contra todos nosotros”, finaliza Moreno.

Si todavía no te has registrado para votar, aquí puedes hacerlo.