¡El pueblo de Añasco no nos pudo dar mas amor! Gracias Alcalde Jorge Estevez, a la policía, a los militares @fedex y a nuestras voluntarias por ayudarnos a poder entregar los suministros a la gente. #puertorico #Teamposada #FedExCares #FedEx #DeliveringGood #DeliverGood #DeliverForGood #yonomequito Thank you Añasco for all the love you gave us! Thanks to the Mayor Jorge Estevez, the police and military forces, to @fedex and our volunteers for helping us deliver the essential goods to the people. #puertorico #teamposada #FedexCares #FedEx #Entregadesuministros #Entregasporelbien

A post shared by Laura Posada (@lauraposadalifecoach) on Oct 26, 2017 at 9:46am PDT