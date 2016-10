Sucumbí. Acepté leer este libro. Comentarlo. No suelo hacerlo, sé qué libros quiero y necesito leer, aunque me equivoque. Y no suelen ser novedades, salvo excepciones. Pero era Anagrama. Error. Desconozco las razones por las que se orquesta un boom mediático en torno a un libro y no a otros. Creo que prefiero seguir en el desconocimiento. Personalmente pienso que el exceso de “ruido” no siempre es beneficioso y que, probablemente, el “boca a boca” natural y espontáneo sea mucho más justo y acertado para encumbrar un buen libro (veáse “Stoner” de John Williams, por ejemplo). En cualquier caso, leí “Las chicas”. No me convenció y lo cuento en el blog, enlace en el perfil. #laschicas #emmacline #anagrama @anagramaeditor #loqueleolocuento #mecuentoenloqueleo #libros #librosquevoyleyendo #megustaleer #peronosiempremegustaloqueleo #bookaddict #bookstagram #bookstagrammer #instalibros #instabooks #bloguera #reads #librosleidos

