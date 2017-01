Melissa Cohen: La ejecutiva cubanoamericana que triunfa con Swarovski

Para Melissa Cohen, la directora de mercadeo de canal de Swarovski, el éxito no es un puesto de trabajo, un salario o la adquisición de un objeto codiciado. “Para mí, el éxito es un estado de ánimo. Es despertarme el día siguiente en paz conmigo misma y con energía para luchar un nuevo día. Si en retrospectiva veo que he hecho todo lo que esté en mi mano y me siento orgullosa, eso es el éxito”, dice la neoyorquina de madre cubana y padre estadounidense, quien dejó su carrera de abogada para probar su suerte en el mundo de la moda. Comenzó como asistenta de ventas para Giorgio Armani y su carrera despegó desde allí. Y aunque se formó como abogada, su éxito en esta industria no es insólito, pues todo indica que lleva la moda en el ADN. “Mi abuela era costurera en la industria del vestido toda la vida. Mi mamá trabajó de vez en cuando como modelo y mi abuelo es un artista”, dice Melissa, quien considera a su abuela su ídolo. “Siempre me apoyaba en todo. Era muy equilibrada y juiciosa”, nos cuenta. “Aunque ya ha fallecido, a ella le debo una gran parte de quién soy hoy en día”.