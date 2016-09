Por qué es importante votar en las próximas elecciones del 8 de noviembre

Para decidir el futuro del país y poder influir en las decisiones del gobierno sobre los temas que son importantes para ti, tu familia y tu comunidad, el primer paso en el proceso electoral es inscribirse para votar.

El pasado 26 de septiembre, el presidente Barack Obama a través de una proclamación oficial reafirmó el compromiso del país para lograr que cada día más personas se involucren en la vida cívica, se inscriban para votar y voten.

“Cuando no aprovechamos por completo el derecho al voto, no solo regalamos nuestra voz, nuestro poder, nuestra habilidad para moldear el futuro del país que amamos, sino también no hacemos favor a las generaciones de estadounidenses antes de nosotros que lo arriesgaron todo, hasta sus vidas para proteger este aspecto fundamental de la república”, aseguró el presidente Barack Obama en la proclamación firmada.

Y es que en tan solo mes y medio será elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tu voto cuenta, así que es importante que sepas por quién vas a votar. Cabe resaltar que en Estados Unidos, el voto no es obligatorio, así que la conciencia cívica y tu participación en las elecciones son esenciales para marcar el destino del país.

La página de Internet GobiernoUSA.gov explica varias razones sobre la importancia de tu voto en las próximas elecciones:

Votar es tu derecho. La página GobiernoUSA.gov asegura que aunque suena como un cliché, es la razón más importante. Votar te da la oportunidad de elegir al candidato que mejor te represente.

Votar puede marcar la diferencia. Unos pocos votos pueden definir una elección. Usa tu voto para hacer escuchar tu voz sobre los retos y problemas que enfrenta el país y sobre la forma de solucionarlos. No dejes que otros votantes elijan por ti a la persona que ocupará la Casa Blanca.

Votar y participar, un compromiso con el futuro. Una de las acciones más potentes que podemos hacer para que se escuche nuestra voz es votar en esta elección, tú puedes conocer a los candidatos, sus planes y los temas de sus programas de gobierno a través de los debates. Nuestro voto garantiza el cambio.

Votar es un ejemplo para la comunidad. Los hispanos que pertenecen a la generación “del milenio” (nacidos después de 1980) representan casi la mitad (44%) de los 27.3 millones de hispanos que son elegibles para votar en 2016, según investigaciones sobre el tema. Inscríbete para votar y no desaproveches la oportunidad de cambiar el futuro del país.

¡Es importante que ejerzas tu derecho al voto, elijas y hagas oír tu voz! Si aún no has completado el formulario de inscripción, regístrate para votar aquí.