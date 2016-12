Talento hispano es premiado con becas universitarias en New York

El talento de Michael Vargas, Gailen León y Alexandria Knipper fue reconocido mediante la beca Colgate-Palmolive Haz La U de Servicio Comunitario, entregada por Colgate-Palmolive y los Hispanic Heritage Youth Awards el pasado 5 de diciembre.

La compañía apoya el programa de los Premios de la Juventud de la HHF, en el rubro de “servicio a la comunidad”, que reconoce estudiantes que han demostrado excelencia y liderazgo en 10 regiones del país, otorgando hasta $100,000 en becas. Entre los criterios que fueron evaluados para elegir a los beneficiados están:

– Excelencia académica

– Dedicación al servicio de la comunidad

– Demostración de liderazgo dentro de la comunidad

La iniciativa fue parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre -15 de octubre) y promueve todos los años la importancia de la educación entre los latinos para ayudarlos a seguir el camino hacia la educación superior.

“Colgate cree en la importancia de preparar a las futuras generaciones de latinos, y en darles las herramientas para que se conviertan en líderes de sus comunidades”, dijo Carla Kelly, gerente general de Mercadotecnia Multicultural de Colgate-Palmolive.

Sobre los ganadores

Michael Vargas, a quien se le adjudicó el Premio de Oro, es de ascendencia ecuatoriana y puertorriqueña. Los intereses humanitarios de Michael comenzaron en 2012 después del huracán Sandy. Lo que parecía haber iniciado como buena suerte, pues su familia no había sufrido ninguna pérdida y él tenía una buena actitud, pronto se transformó en un deber moral, uno que tenía para sí mismo y para otros. Se convirtió en un ritual familiar, pues cada fin de semana iban a ayudar a reconstruir Staten Island. Pronto, Michael se involucró en otras oportunidades de voluntariado. Dedicó parte de su tiempo a ayudar en la despensa de alimentos en los jardines Serviam y Serviam Towers, y en la cocina de la iglesia de San Antonio. Actualmente, Michael es miembro del grupo Juventud Lasaliana de su escuela y líder en el Grupo de Jóvenes Adolescentes de su iglesia, donde lidera discusiones de jóvenes, y ayuda a organizar eventos de servicio comunitario y voluntariado. Michael también es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, mantiene un GPA acumulativo de 4.0 y ha solicitado estudiar en Manhattan College, City College y Hunter College.

Gailen León (Premio de Plata): Es de ascendencia ecuatoriana, se siente más feliz cuando ofrece servicio a los animales y seres humanos por igual. Su deseo es traer alegría a los que la rodeaban. Su amor por las criaturitas peludas la llevó a ser voluntaria en el Hospital Veterinario Prospect, donde ayuda a veterinarios y técnicos. También dedica parte de su tiempo a ayudar en Super Paws Rescue Inc., una organización sin fines de lucro, donde recauda fondos, crea materiales de marketing y ayuda en eventos de adopción de mascotas. Ha recibido dos veces el premio del Presidente de Servicio Voluntario, fue galardonada con el Premio de la Universidad Clarkson por “el Logro” y también ganó el premio ConnCAP de Excelencia. Es miembro de la Sociedad Nacional de Honor y presidente del club de español de su escuela. Gailen tiene un GPA acumulativo de 3.7 y ha solicitado en la Universidad de Connecticut, Daemen College y la Universidad de Hartford.

Alexandria Knipper (Premio de Bronce): Alexandria Knipper cree que el servicio comunitario es un componente vital para una vida plena, por lo que ella aboga y dedica gran parte de su tiempo libre a servir a su comunidad. Su devoción al servicio es evidente en la cantidad de tiempo que dedica al voluntariado. Durante su paso por el bachillerato ha ayudado en Big Brothers Big Sisters, el Club Juventud a la Juventud, el Ejército de Salvación y el Rotary Interact Club. Alexandria ayudó a coordinar el evento de Tom’s One Day Without Shoes, fue coordinadora de cabina para Camp Onseyawa, un campamento de verano para niños con discapacidades, y fue consejera de un campamento de voleibol. También realiza una pasantía, a la mitad de su día escolar, para ser voluntaria en el Clifton Springs Hospital en relaciones públicas. Alexandria es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, tiene un GPA acumulativo de 3.51 y ha solicitado estudiar en St. John Fisher College, LeMoyne College y Hobart and William Smith Colleges.